Trierer Triathlon-Bundesligateam startet im Nordbad

Vor zwei Wochen haben sie den Aufstieg in die erste Bitburger 0,0% Bundesliga perfekt gemacht, am Samstag, 15. September ist fast das komplette Liga-Team von Tri Post Trier im Nordbad beim Swim & Run am Start. Von Holger Teusch