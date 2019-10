Orientierungslauf : Trierer und Luxemburger Orientierungslaufmeister im Dauerregen

Trier Brillenträger waren bei den Trierer Stadtmeisterschaften im Orientierungslauf gleich doppelt im Nachteil. Dauerregen forderte bei der 27. Auflage ihren Tribut.

Die eingeschränkte Sehkraft ist per se beim Umgang mit Karte und Kompass und dem Erfassen von Geländemerkmalen ein Handicap. Hinzu kam am vergangenen Sonntag Dauerregen, der das Gesichtsfeld mit Sehhilfe weiter einschränkte. Trotz der widrigen Bedingungen gingen 59 Starter im Sprint-Wettkampf aus zwei Durchgängen (mit zwei Stunden Abstand) an den Start. Dabei wurden nicht nur die Trierer Stadtmeister, sondern auch die Titelträger des Luxembourg Orienteering Clubs (Lux-OL) ermittelt.