Crosslauf : Rebecca Bierbrauer gewinnt vor dem Sturm

Diekirch Die Crosslauf-Nachsauswahl des Leichtathletik-Verbands Rheinland musste sich auch diesmal wieder beim Vergleich mit Luxemburg in Diekirch geschlagen geben.

Rebecca Bierbrauer hat beim 50. Eurocross im luxemburgischen Diekirch für den einzigen deutschen Sieg gesorgt. Die 15-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier entschied am Sonntagnachmittag beim bedeutendsten Querfeldeinrennen der Großregion das U-18-Rennen für sich. Nach gewohnt verhaltenen Start und zwischenzeitlich deutlichem Rückstand auf die Spitze, war Bierbrauer zu Beginn der zweiten der beiden Runden einzige ernsthafte Verfolgerin der Belgier Emma Vandeghinste. Kurz bevor es zum zweiten Mal die Diekircher Treppen hinauf ging, konnte die Triererin erstmals die Führungsposition übernehmen. Auf den kraftraubenden Stufen kämpfte sich Vandeghinste zwar noch einmal vorbei und konnte auch bergab vorne laufen, auf dem abschließenden Flachstück zum Ziel war aber Bierbrauer nicht mehr zu halten. Die deutsche Triathlon-Nachwuchsmeisterin hatte am Ende in 11:08 Minuten zwölf Sekunden Vorsprung.