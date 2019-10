Leichtathletik : Und wieder aus der Eifel zum New-York-Marathon ...

Ernzen Zum 27. Mal finden in diesem Winterhalbjahr die vereinsübergreifenden Eifelläufe an unterschiedlichen Orten statt. Wie bei der ersten Serie dienen sie auch der Vorbereitung auf den New-York-Marathon.

New York lockt immer noch! „Guido Kirsch und ich fahren dieses Jahr zum letzte Marathon unseres Lebens nach New York, wo unsere Marathonläufe 1994 auch angefangen haben“, erzählt Peter de Winkel etwas wehmütig. Insgesamt 14 der sogenannten Eifelläufer, einer Läufergruppe, die sich unter dem Dach des Eifelmarathon-Vereins organisiert hat, plant einen Start beim weltgrößten Marathonlauf.

Ob es für die beiden 65-Jährigen wirklich der letzte Lauf über 42,195 Kilometer werden wird, muss sich zeigen. Sicher dürfte sein, dass das Projekt der Eifelläufe, die 1994 mit Blick auf den ersten New-York-Start begonnen wurde, weitergeführt wird. Die zwanglosen Trainingsläufe an wechselnden Orten überwiegend im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind seit Jahren konstant beliebt. Dabei suchten die Gründerväter vor einem Vierteljahrhundert nur nach einer Motivationshilfe, um das Marathontraining auch in den kalten und dunklen Wintermonaten durchzuhalten. Man verabredete sich im Zwei-Wochen-Rhythmus immer bei jemand anderen für einen längeren Lauf. Im Grunde ist es auch heute noch so.

Die Eifelläufe sind keine Wettkämpfe, ruft Eifellauf-Koordinator de Winkel immer wieder ins Gedächtnis. Damit nicht nur diejenigen, die vielleicht einen Marathon im Hinterkopf haben, mitmachen können, gibt es mittlerweile an jedem Termin drei Streckenvarianten (18 bis 23, 15 bis 18 und 11 bis 15 Kilometer). Über jede Distanz führen einer oder mehrere ortskundige Läufer die Gruppen. Das Tempo liegt zwischen fünf Minuten und 7:30 Minuten pro Kilometer. Bergauf wird auch schon mal gegangen. An einigen Orten, wie beispielsweise beim Auftakt am 26. Oktober in Ernzen wird auch eine geführte Wanderung angeboten.