Leichtathletik : Vergünstigte Anmeldefrist für Langsurer Deulux-Lauf endet

Langsur Der Deulux-Lauf führt am 9. November wieder über den Originalparcours, der wegen Brückenbauarbeiten seit drei Jahren gesperrt war. Nur noch im August gibt es vergünstigte Startnummern für den grenzüberschreitenden Zehn-Kilometer-Lauf mit Start und Ziel in Langsur.

Die Temperaturen sind zwar sommerlich, aber am heutigen Samstag (31. August) endet bereits die vergünstigte Anmeldefrist für den Deulux-Lauf in Langsur. Wer sich eine Startnummer für neun Euro (regulär 12,50 Euro) sichern will, muss sich also sputen. Nach drei Jahren werden am 9. November wieder zehn Kilometer auf dem Originalparcours beidseitig der Sauer durch Deutschland und Luxemburg gelaufen.Weitere Informationen und Anmeldung: www.deulux-lauf.de