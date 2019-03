Es geht wieder los! Unter dem bewährten Motto „Der TV bewegt!“ macht der Trierische Volksfreund auch in diesem Frühjahr Leserinnen und Leser fit für den Stadtlauf in Trier am 30. Juni. Die Trainingsaktion findet zum zehnten Mal statt und feiert damit auch ein kleines Jubiläum. Hunderte Laufanfänger und Fortgeschrittene haben wir in dieser Zeit für den größten Lauf in der Region in Form gebracht. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr besonders die Frauen und Männer, die dank intensiver Vorbereitung unter professioneller Anleitung zum ersten Mal eine Strecke von 5,4 oder zehn Kilometern im Laufschritt bewältigen wollen. Die Trainer aus dem getFit-Team von Jens Nagel betreuen Anfänger, Wiedereinsteiger und auch Läufer mit etwas mehr Erfahrung über einen Zeitraum von zehn Wochen.

In dieser Zeit treffen sich die jeweils 20 Teilnehmer der beiden Gruppen einmal wöchentlich – in der Regel donnerstags um 19 Uhr –, um mit viel Spaß gemeinsam zu trainieren. Für die restlichen Tage jeder Woche werden individuelle Trainingspläne erstellt, die dem Fortschritt von Fitness und Ausdauer angepasst sind. Wer mitmachen will, muss also bereit sein, drei bis vier zusätzliche Einheiten zeitlich zu bewältigen.

„Wir freuen uns darauf, wieder neue Menschen und Menschen neu für den Laufsport zu begeistern“, sagt Jens Nagel, der seit 2009 für den praktischen Teil der TV-Aktion organisiert. „Neben der Fitness stehen natürlich auch wieder Lauftechnik, Koordination und Kräftigungsübungen im Mittelpunkt. Denn wir stellen das gesunde Laufen in den Vordergrund. Dafür werden wir zahlreiche Hilfestellungen geben.“

In dem in Zusammenarbeit mit der Volksbank Trier erstellten Trainingspaket enthalten ist ein kostenloser Startplatz für den 36. Internationalen Stadtlauf am Sonntag, 30. Juni, der wieder Tausende begeistere Aktive und Zuschauer entlang der Strecke anziehen wird. Für das gesamte Team gibt es auch – wie immer – ein eigens gestaltetes TV bewegt-Laufshirt.

Wer will im Frühling fit werden und dabei Spaß haben? Die Bewerbung für eine der beiden Trainingsgruppen ist ab sofort auf dem Online-Laufportal des Trierischen Volksfreunds möglich. Wir bitten um Verständnis, dass nur TV-Abonnenten an der Aktion teilnehmen können.

FOTO: TV / Lambrecht, Jana