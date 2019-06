Benefizlauf : Veteran Krischer gewinnt Ormonter Jubiläumslauf

Ormont 188 Läufer kamen beim 30. Ormonter Volkslauf zugunsten der Lebenshilfe Prüm ins Ziel. Jule Prins und der 51-jährige Siegfried Krischer waren die schnellsten im Hauptlauf.

Das Gros der Teilnehmer machte sich mit dem letzten Startschuss des Tages auf eine oder zwei je 4,6 Kilometer lange Waldlaufrunden. Ganz vorne mit dabei: Sonja Vernikov. Nur eine Woche, nachdem die 17-Jährige (!) beim Duisburg-Marathon in 3:02:04 Stunden den zweiten Platz belegt hatte und weiteren Starts am Pfingstsamstag- und -sonntag war nur Siegfried Krischer in Ormont schneller unterwegs. Vernikov ließ in der 4,6-Kilometer-Wertung in 17:15 Minuten alle Männer hinter sich. Der bereits 51-jährige Krischer siegte über zwei Runden (9,2 Kilometer) in 33:34 Minuten. Dahinter klaffte eine fast zweiminütige Lücke zum Zweitplatzierten Rahimi Raheb (LG Laacher See/35:25) und Hendrik Haumann von der TG Konz, der in 36:23 Minuten Dritter wurde. Schnellste Frau auf der langen Strecke war Jule Prins vom Jünkerather Sport-Brang-Team in 37:11 Minuten.