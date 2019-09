Leichtathletik : Viel Konkurrenz für Vorjahressieger beim Bitburger Stadtlauf

Bitburg Bitburger Stadtlauf bringt am Sonntag (8. September) zum 26. Mal behinderte und nichtbehinderte Sportler zusammen. Das Zehn-Kilometer-Rennen ist der siebte Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup.

Vor einem Jahr kamen 911 Läufer und Walker beim Silberjubiläum des Bitburger Stadtlaufs ins Ziel. Der Sprung in den „Club der Tausender“, der Laufveranstaltungen mit vierstelliger Teilnehmerzahl, wäre für Organisationsleiter Frank Lippert natürlich eine tolle Sache, aber unbedingt darauf an legt es der 42-Jährige nicht. Beim Bitburger Stadtlauf werden traditionell andere Prioritäten gesetzt. Natürlich steht auch das Zehn-Kilometer-Rennen als viertletzter Wertungslauf des Bitburger 0,0% Läufercups im Fokus. Am Sonntag, 8. September werden aber in den insgesamt fünf Wettbewerben außer den Schnellsten, auch die Läufer mit Behinderung im Mittelpunkt stehen. Denn der Bitburger Stadtlauf tritt seit einem Vierteljahrhundert für den gemeinsamen Sport von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein.