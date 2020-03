Leichtathletik : Viel Leichtathletik, aber kein Eifellauf und Siegerehrung wegen Corona

Gut 100 Läufer sollen am Sonntag im Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren um die Rheinlandmeistertitel im Halbmarathonlauf kämpfen. Foto: Holger Teusch

Bernkastel-Kues/Birgel/Föhren Hallensportfest in Bernkastel-Kues, Crosslauf in Birgel und Rheinlandmeisterschaft in Föhren soll stattfinden.

Der Halbmarathon in Paris mit mehreren Zehntausend Teilnehmern vom 1. März ist auf September verschoben. Der für vergangenen Sonntag geplante Bienwald-Marathon in Kandel, einer der traditionsreichsten deutschen Läufe, fiel erstmals in 45 Jahren aus. Der Frankfurter Halbmarathon fand dagegen statt. Ebenso soll der Berliner Halbmarathon Anfang April, mit mehr als 35 000 Läufern Deutschlands größtes Rennen über 21,1 Kilometer und weltweit einer der teilnehmerstärksten, nach jetzigem Stand durchgeführt werden. Ganz unterschiedlich wird momentan in Lauf-Deutschland auf das Corona-Virus reagiert.

In der Großregion ist der für Sonntag, 15. März geplante Postlauf in Luxemburg mit 2019 fast 2500 Ausdauersportlern abgesagt worden. Ebenso der Eifellauf in Heilenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm), einem Freundschafts- und Trainingslauf ohne Zeitmessung, und die Siegerehrung des letztjährigen Bitburger 0,0% Läufercup am Tag zuvor. „Der offiziellen Empfehlung des Gesundheitsamts Bitburg-Prüm folgend, Veranstaltungen mit großer Teilnehmerzahl im Hinblick auf das Corona-Virus nicht durchzuführen, hat auch Bitburger entschieden, die diesjährige Siegerehrung des Bitburger 0,0% Läufercups einmalig abzusagen. Dabei handelt es sich um eine präventive Maßnahme zum Schutz der geladenen Gäste“, heißt es in dem Schreiben an alle erfolgreichen Cup-Teilnehmer. Die Preise werden zugeschickt.

Im Leichtathletikbezirk Trier sollen weitere drei Veranstaltungen mit jeweils maximal gut 200 Teilnehmern am Samstag und Sonntag wie geplant stattfinden. Das Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues am 14. März (10.30 Uhr bis 13.30 Uhr Altersklassen U 8/10 und 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr U 12/14) ist in zwei Blöcke getrennt, so dass sich die Teilnehmer (im Rekordjahr 2019 kamen 257 Kinder) aufteilen. Für noch mehr Hygiene werde man diesmal in der Cafeteria auf Mehrwegtassen und -geschirr verzichten und leider wieder Einwegbecher benutzen. Außerdem werden Desinfektionsmittel in den Toiletten aufgestellt. „In der Hoffnung, dass diese nicht geklaut werden“, sagte SFG-Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Baum.

Ebenfalls am Samstag (ab 14 Uhr) soll laut Organisationsleiter Willy Oelert vom ausrichtenden VfL Jünkerath das Finale zur Vulkaneifel-Crosslauf-Serie in Birgel (Info: www.vlf-juenkerath.de) wie gewohnt stattfinden. Die bisherigen Anmeldungen bewegen sich im üblichen Rahmen. Im vergangenen Jahr kamen in Birgel 180 Läufer ins Ziel.

Auch Wolfram Braun von der LG Meulenwald Föhren geht davon aus, dass die Halbmarathon-Rheinlandmeisterschaften im Industriepark Region Trier bei Föhren am Sonntag durchgeführt werden (Info: www.lg-meulenwald-foehren.de). Zum einen sei es eine Freiluftveranstaltung. Zum anderen sei der Teilnehmerkreis klar umrissen und mit gut 100 Sportlern überschaubar.

Für den für den 21. März geplanten Schweicher Fährturmlauf (Info: www.lauftreff-schweich.de) rechnet Dirk Engel wegen des Corona-Virus nach der Rekordteilnehmerzahl von 1397 Finishern 2019 von einem Rückgang - womöglich in den dreistelligen Bereich. Am heutigen Mittwoch trifft sich das Organisationsteam des Lauftreff Schweichs erneut. Dabei wird aber auch die Hochwasserlage an der Mosel Thema sein. „Momentan sind Teile der Strecke noch unter Wasser“, sagt Engel. Man habe aber auch schon eine (ebenfalls flache) Ausweichstrecke im Auge. Der Schweicher Fährturmlauf ist auch Auftaktveranstaltung zum Bitburger 0,0% Läufercup 2020.