Benefizaktion : Viele alternative Hospizlauf-Ideen: Duathlon, Staffel und Sternlauf

In Kleingruppe und dezentral statt wie gewohnt im großen Lindwurm werden die Hospizläufer an diesem Wochenende zugunsten der Hospizhäuser in Trier und Koblenz entlang der Mosel, in Eifel und Hunsrück unterwegs sein. Foto: Holger Teusch

Trier/Koblenz Der Lindwurm von Hunderten von Läufern entlang der Mosel wird dieses Jahr am zweiten Juli-Wochenende fehlen. Trotzdem werden sich verteilt auf die Region viele Menschen sportlich für die Hospize in Trier und Koblenz engagieren.

Aus dem größten Quassellauf der Region werden in diesem Jahr viele kleine. Der Hospizlauf, ursprünglich geplant am 10. und 11. Juli, findet dezentral statt. Der Benefizlauf entlang der Mosel von Koblenz nach Trier ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Inbegriff für Freundschaftsläufe in lockerer Atmosphäre, ohne Zeitmessung, aber mit viel Kommunikation. Wegen der Corona-Pandemie können die Organisatoren die Veranstaltung in seiner ursprünglichen Form diesmal aber nicht durchführen. Doch der Anfang Juni gestartete Aufruf zu alternativen Formen fiel bei vielen Vereine, aber auch Einzelpersonen auf fruchtbaren Boden. Am kommenden Wochenende sind etliche Aktionen zugunsten der Hospizhäuser in Trier und Koblenz geplant.