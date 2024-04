Hotfootrun am Nürburgring Viele Hindernisse, viel Spaß (Fotos)

Mario Plein wusste genau, was er sich und seinen beiden Arbeitskollegen vom Dauner Krankenhaus beim Hotfootrun wünschen sollte: „Viele Hindernisse und viele Spaß!“ Für ersteres hatten die Organisatoren des Hindernislaufs am Nürburgring am Samstagnachmittag gesorgt: 24 Mal musste auf der etwa zwölf Kilometer langen Runde geklettert und gekrabbelt, durch Wasser gewatet und gezittert werden. Für den Spaß sorgten die Teilnehmer wie Plein und seine Kollegen Robert Blehm und Antonio Ferreira sowieso. Wer an einem solchen Hindernislauf mitmacht, geht es in der Regel nicht um Zeiten, selten um Platzierungen.