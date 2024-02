Viele Laufmöglichkeiten Cross-, Eifel- und Probeläufe

Eifellauf in Mettendorf: Ein Geheimtipp sind die Strecken des vorletzten Eifellaufs der aktuellen Freundschaftslaufsaison in Mettendorf am Samstag (24.2.). Im Tal der Enz, die bei Holsthum in die Prüm mündet, und auf den umliegenden Eifelhöhen können die meisten Läufer Neuland entdecken. Wie bei den Eifelläufen üblich gibt es wieder geführte Gruppen für etwa 10, 15 und 20 Kilometer lange Laufstrecken sowie eine Wander- und Walkinggruppe. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Sportplatz von Mettendorf mitten im Ort.