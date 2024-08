Ältester Freundschaftslauf der Region Viele tolle Aussichten und Spenden beim Stefan-Andres-Lauf

Knapp 500 Höhenmeter wie beim olympischen Marathon in Paris hatten die Teilnehmer des 36. Stefan-Andres-Laufs am Sonntagvormittag bereits nach 18 Kilometer bewältigt. Anders als beim abschließenden 42,195-Kilometer-Rennen der Frauen an der Seine galt oberhalb der Mosel aber das Motto: nicht gegen-, sondern miteinander zwölf, 18 oder sogar 26 Kilometer laufen, dabei gute Gespräche führen, die im eigenen Schweiß erarbeiteten Aussichten und vielleicht auch einen Schluck Wein (oder an der letzten Verpflegungsstation kurz vor dem Ziel auch den traditionellen Schnaps) genießen. Mit 92 Läufern blieb die Teilnehmerzahl beim ältesten Freundschaftslauf der Region knapp unterhalb des dreistelligen Bereichs. 1988 war der damals von der LGM Leiwen ins Leben gerufene Stefan-Andres-Lauf Pionier der Läufe ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter in der Region.