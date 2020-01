Eifellauf : Vier Strecken beim Eifellauf in Dahlem

Vier Strecken beim Eifellauf in Dahlem

Dahlem Der nächste Freundschaftslauf (ohne Zeitmessung, kein Wettkampf) der Eifellaufserie findet am 18. Januar in Dahlem statt.

Die DJK Eintracht DIST lädt am kommenden Samstag, 18. Januar, zum Eifellauf nach Dahlem ein. Start ist um 14.30 Uhr an der Freizeitanlage Dahlem/Trimport (Tennisplätze). Vier Strecken von sechs, zehn, 15 und 20 Kilometer Länge werden angeboten. Gelaufen wird wie bei den Freundschaftsläufen der Eifellauf-Serie üblich in Gruppen. Auf der Sechs-Kilometer-Distanz wird zusätzlich Walking angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen bei Christian Meyer, Telefon 0170/2381385 und im Internet: www.eifellauf.de