Leichtathletik : Vizeeuropameister Samuel Fitwi bei Ehranger Stadtlauf-Premiere

Trier-Ehrang Für den ersten Ehranger Stadtlauf am Sonntag (1. September) liegen deutlich über 200 Meldungen vor.

Echte Stadtläufe sind rar gesät. Gerade einmal eine Handvoll gibt es in der Region Trier. Aber der SV Ehrang wagt es am Sonntag (1. September), eine Laufveranstaltung mitten in den Ort hineinzuholen. Mit Erfolg: Für den ersten Ehriker Stadtmauerlauf lagen am Freitagmittag bereits 243 Meldungen vor. Prominentester Starter und haushoher Favorit im Hauptlauf über zehn Kilometer ist U-23-Vizeeuropameister Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel. Der viermalige Bezirksrekordler (unter anderem über zehn Kilometer mit 28:42 Minuten) wird laut Trainer Yannik Duppich einen schnellen Trainingslauf mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften am 15. September in Siegburg absolvieren. Dahinter hat Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren beste Aussichten auf den zweiten Platz. Favoritin bei den Frauen ist Yvonne Engel vom Lauftreff Schweich.