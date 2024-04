Neue Laufserie in der Eifel Halbmarathoncup in der Eifel schließt Lücke

Für Läufer gibt es durch den Cup zusätzlich etwas zu gewinnen. Außer in den jeweiligen Tageswertungen sind für am Ende Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro ausgelobt. In der Gesamtwertung der Frauen und Männer geht es für die drei Erstplatzierten um Geld-, in den Altersklassenwertungen um Sachpreise. Die Siegerehrung ist für Dezember im Rahmen des Eifellaufs in Pronsfeld geplant. In die Wertung kommt, wer bei mindestens drei der vier Läufe in Geichlingen (27. April), dem Halbmarathon im Rahmen des Eifelmarathons (9. Juni, Start auf Schloss Hamm, Ziel in Waxweiler), Bleialf (31. August) und Pronsfeld (21. September) erfolgreich die 21,1-Kilometer-Distanz absolviert. Die Rangliste wird anhand eines Punktesystems nach Platzierungen erstellt.