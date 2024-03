Volksfreund-Lucky-Kinderläufe Kinder erlaufen in Schweich 1000 Euro für Kita

Rund 800 Kinder beteiligten sich am vergangenen Samstag an den Volksfreund-Lucky-Kinderläufen im Rahmen des Schweicher Fährturmlaufs. Auf Strecken zwischen 200 Meter und zwei Kilometer Länge konnten die Zwei- bis Zwölfjährigen ihren Bewegungsdrang ausleben und hatten die Möglichkeit, Leseratte Lucky im Zieleinlauf abzuklatschen. Zur Belohnung gab es für alle eine Medaille. Startgeld musste der Nachwuchs keins bezahlen, aber der Fährturmlauf-Ausrichterverein LT Schweich spendet traditionell einen Euro pro Kind. Mindestens! Denn diesmal wurde der Betrag auf 1000 Euro aufgerundet. Das Geld geht an die Kindertagesstätte St. Martin in Schweich.