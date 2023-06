Laufaufsteigerin gewinnt Oberweiser Laufjubiläum Vollzeit arbeiten, studieren und Jubiläumslauf gewinnen

Gute Zeiten hat die 30-Jährige in diesem Jahr schon einige erzielt. Mit 38:08 Minuten lief sie Zehn-Kilometer-Bestzeit (bei kühleren Temperaturen) beim Straßenlauf in Mülheim an der Mosel. Auf der schweren Halbmarathonstrecke durch Luxemburg-Stadt erzielte sie vor vier Wochen 1:25:21 Stunden. Bei ihrem Marathon-Debüt in Hamburg Ende April erzielte sie mit 3:06:08 Stunden die zehntbeste Zeit, die je eine Läuferin aus einem Verein der Region erreicht hat. Der Sieg in Oberweis war aber trotzdem ein ganz emotionaler.