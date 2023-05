Ormonter Benefizlauf Vom Kabuff, frisierten Zeiten und Spenden für die Lebenshilfe

In Ormont ging man aber von Anfang an über das reine Spendensammeln hinaus. Lange Zeit wurden Sportler mit Beeinträchtigung in den Jedermannlauf über 4,5 Kilometer integriert. Sie starteten gemeinsam und die Handicapläufer durften nach 500 Metern umdrehen, um ins Ziel zu laufen. Seit 2009 gibt es den sogenannten Inklusionslauf. Für Behinderte gibt es in diesem Ein-Kilometer-Rennen eine Wertung. Viele Dutzend Nichtbehinderte begleiten sie. Eine Idee, die auch andere Veranstalter überzeugt hat. Zuletzt wurde das Ormonter Modell im März erfolgreich beim Schweicher Fährturmlauf angewandt.