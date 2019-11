Leichtathletik : Vom New-York-Marathon in die Ardennen-Wildniss

Foto: Holger Teusch

Heiderscheid Der Trierer Kai Merten ist unverwüstlich! Nur zwei Wochen nach seinem Bestzeitenlauf in New York belegte der Läufer der TG Konz beim stark besetzten Trail Uewersauer in Luxemburg den sechsten Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch