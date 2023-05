Traillauf-Organisator Stefan Petry Erst Raucher, dann 120 Kilo-Mann, jetzt Ultralangläufer und -Organisator

Nach den ersten eigenen Traillauf-Erfahrungen unter anderem in den Alpen war für Petry zu Beginn des Jahrzehnts klar, auch in seiner Hochwald-Heimat will er so eine Veranstaltung etablieren. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Start der sogenannten HoWUT (Hochwald-Ultra-Trail), am kommenden Samstag (20. Mai) findet aber die zweite Auflage statt. Anders als bei der Premiere vor einem Jahr befinden sich Start und Ziel diesmal auf dem Festplatz des Osburger Kirmes. „Abends können die Läufer dann also noch bei Rock- und Pop-Livemusik das Tanzbein schwingen - wenn sie können“, sagt Petry mit einem Augenzwinkern.