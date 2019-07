Stadtlauf : Vom Trierer zum Saarburger Stadtlauf

Nach dem zweiten Platz über zehn Kilometer 2018 rückt Kevin Bohn beim sechsten Saarburger Stadtlauf in die vorderste Favoritenposition über zehn Kilometer. Foto: Holger Teusch

Saarburg Von Stadtlauf zu Stadtlauf heißt es für einige Ausdauersportler aus der Region auch in diesem Jahr wieder zu Beginn der Sommerferien. Fünf Tage nach dem Trierer Stadtlauf findet in Saarburg am ersten Freitag im Juli (5. Juli) eine weiterer waschechter Citylauf statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Einige Läufer, die bereits an der Mosel durch Deutschlands älteste Stadt gerannt sind, haben sich auch für den Stadtlauf an der Saar angemeldet. Der Trierer Halbmarathon-Zweite Martin Müller (LG Meulenwald Föhren), der vor einem Jahr den Zehn-Kilometer-Hauptlauf in Saarburg gewonnen hatte, steht allerdings (noch) nicht in der Meldeliste. So rückt der Vorjahreszweite Kevin Bohn (Losch 48 Luxembourg) in die vorderste Favoritenposition. Er hat anders als der Drittplatzierte von 2018, Dominik von Wirth (TG Konz), keine zehn Kilometer durch Trier in den Beinen. Gleich bei ihrem Saarburg-Debüt dürfte Rheinlandmeisterin Viola Pulvermacher (Kötterichen/LG Laacher See) bei den Frauen der Sieg über die zwei Stadtlauf-Runden kaum zu nehmen sein. Außer Preisen für die schnellsten Frauen und Männer loben die Organisatoren im Hauptlauf Streckenrekordprämien und für denjenigen, die am schnellsten den Anstieg von der Saar in die Altstadt bewältigen ein extra Bergprämie aus.

Nach 24 Jahren Pause erlebte der Saarburger Stadtlauf vor zwölf Monate eine gelungene Wiedergeburt. 736 Läufer reichten in vier Wettbewerben auf Anhieb das Ziel. Bis zum Online-Meldeschluss am vergangenen Dienstag hatten sich bereits 724 Teilnehmer für die aktuelle Auflage, die insgesamt sechste, am Freitag, 5. Juli (Beginn 17 Uhr) angesagt. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Start-Ziel-Bereich auf dem Heckingplatz möglich.

Zeitplan: