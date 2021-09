Flutlichtmeeting : Vom Weltrekordrennen mit Gesas Papa ins Moselstadion

Konstanze Klosterhalfen (Bayer Leverkusen, hier bei der DM 2019 in Berlin) will beim SWT-Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion ihren zehnten deutschen Rekord aufstellen. Foto: Holger Teusch

Trier Im Rahmen des 2000-Meter-Weltrekordrennens von Zagreb lief Kristiina Mäki tschechischen Rekord. Am Freitag soll die Olympiafinalistin Konstanze Klosterhalfen im Trierer Moselstadion zur deutschen Bestzeit führen.

(teu) Rekordläuferin macht Tempo für Rekordläuferin! Auf dem Weg zum ihrem zehnten deutschen Rekord bekommt Konstanze „Koko“ Klosterhalfen beim SWT-Flutlichtmeeting Unterstützung von einer frischgebackenen nationalen Rekordhalterin. Kristiina Mäki lief am Dienstagabend in Zagreb tschechischen Rekord über 2000 Meter und war dabei mit 5:36,06 Minuten schneller als die seit 1985 bestehende deutsche Bestmarke (5:37,62). Am Freitag (17.9., Beginn 17 Uhr, Hauptprogramm ab 18 Uhr) soll erst die deutsche 1500-Meter-Vizemeisterin Vera Coutellier (Köln) und dann bis zur 1200-Meter-Marke Mäki Klosterhalfen mit 65-Sekunden-Runden auf Kurs bringen.

Hält sie dieses Tempo durch, käme Klosterhalfen in Reichweite der Bestzeit ihrer Trainerin Sonia O'Sullivan. Mit 5:25,36 Minuten hält die 51-jährige Irin immer noch den Europarekord. Laut Klosterhalfen will die 5000-Meter-Weltmeisterin von 1995 das 2000-Meter-Rennen im Moselstadion live verfolgen. O'Sullivan gilt als „lebende Legende“. Wie die aus dem Siebengebirge stammende Deutsche war sie auf allen Strecken von 800 Meter an zu Hause. Den 2000-Meter-Weltrekord hält seit Dienstagabend aber Francine Niyonsaba aus Burundi. Die 800-Meter-Olympia-Zweite von Rio de Janeiro 2016 schraubte die Marke auf 5:21,56 Minuten. Als Vierte dieses Rennens stellte Mäki ihren vierten tschechischen Rekord auf.

Info SWT-Flutlichtmeeting am Freitag, 17. September Beginn Vorprogramm: 17 Uhr Hauptprogramm: ab 18 Uhr Zuschauer sind nach der Drei-G-Regel (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet) zugelassen. Tickets gibt es an der Kasse des Trierer Moselstadions. Der Eintrittpreis von fünf Euro kommt zu hundert Prozent den Flutopfern in Trier-Ehrang zugute. Internet: www.stadionmeeting.de

Die 28-Jährige eifert damit Klosterhalfen nach. Aber erst zu Wochenbeginn zeichnete sich ab, dass die 1500-Meter-Olympia-Finalistin von Tokio den Tempomacherjob übernimmt. Die ursprünglich vorgesehene Polin Martina Galant musst wegen einer Familienangelegenheit kurzfristig absagen.