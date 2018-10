später lesen Laufen Von Bingen an die Mosel für Kinderrechte Teilen

86 Kilometer, 15 Etappen zum größten Teil über den rund 2000 Jahre alten Ausoniusweg, das ist die Herausforderung des am Sonntag (14. Oktober) durchgeführten Laufs von Bingen am Rhein über den Hunsrück nach Veldenz an der Mosel. Von Holger Teusch