Crosslauf : Vorentscheidung gefallen

Der Nachwuchs des SV Wintrich (in den hellbauen Shirt) liegt in der Wertung des Nachwuchs-Wanderpokals Copa Futuro hinter dem des SFG Bernkastel-Kues nach der Hälfte der vier Wertungsläufe an zweiter Stelle. Foto: Holger Teusch

Wittlich/Gladbach Nachwuchs des SFG Bernkastel-Kues ist der Wanderpokal für das beste Nachwuchs-Team bei der Mosel-Crosslauf-Serie nur noch schwer zu nehmen.

Das ist eindeutig und dürfte die Vorenscheidung sein: Nach der Hälfte der Mosel-Crosslauf-Serie liegt der Nachwuchs des SFG Bernkastel-Kues in der erstmals durchgeführten Pokal-Wertung des Copa Futuro für das besten Nachwuchsteam eindeutig in Führung. 769 Punkte sammelten die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2005 bis 2012 bei den ersten beiden Serien-Rennen in Breit Ende Oktober und am vergangenen Samstag in Wittlich. Beim, Copa Futuro zählt jedes Resultat. Die Sieger der jeweligen Jahrgangsklassen erhalten 20 Punkte, der Zweite 19 und so weiter. Die Punkte werden für jeden Verein addiert.