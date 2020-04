Crosslauf : Vulkaneifel-Cross-Serie wie 2006/07 mit Notwertung

Jünkerath Der Finallauf zur Vulkaneifel-Crosslauf-Serie in Birgel musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden und wird auch nicht nachgeholt. Deshalb wird die Serie mit nur drei statt vier Rennen gewertet.

Der Obere-Kyll-Crosslauf in Birgel war am Samstag, den 14. März die erste Laufveranstaltung der Region Trier, die wegen der Corona-Krise nicht stattfinden konnte. Noch am Nachmittag des Vortages hatte das Organisationsteam des VfL Jünkerath die Strecke präpariert. Mit Siegerehrungen unter freiem Himmel wollte man die Infektionsgefahr senken. Dann wurde die die Schließung aller Schulen als Maßnahme zur Eindämmung der Infektionen ab 16. März bekannt, die Fußball-Bundesliga sagte ihre Spiele ab und beispielsweise der Leichtathletik-Verband Rheinland stoppte seine Veranstaltungen. 18 Stunden, bevor der erste Startschuss für den Finallauf des 19. Vulkaneifel-Crosslauf-Serie fallen sollte, kam auch die Absage des traditionsreichen Obere-Kyll-Crosslaufs (mit Unterbrechungen seit 1984).

Zunächst war noch im Gespräch, dass die Rennen in Birgel vielleicht vor Beginn der neuen Crosslauf-Saison im Herbst nachgeholt werden sollten. Dann hätte der gewohnte Wertungsmodus der drei besten von maximal vier Resultate beibehalten werden können. An Ostern teilte Willy Oelert vom VfL Jünkerath aber mit, dass es keinen Nachholtermin für den Birgeler Crosslauf geben werde. Die Serien-Wertung erfolgt wie 2006/07 nach den besten zwei der ausgetragenen drei Läufe in Ellscheid, Mehren und Gerolstein. Vor 13 Jahren mussten wegen des Sturms Kyrill die Veranstaltungen in Mehren und Gerolstein ausfallen. Nur der Crosslauf durch den Lehwald konnte nachgeholt werden.