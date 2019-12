Crosslauf : Vulkaneifel-Crosslauf-Serie startet am 21. Dezember in Ellscheid

Vulkaneifel-Crosslauf-Serie startet am 21. Dezember in Ellscheid

Mit dem Crosslauf in Ellscheid startete traditionell Vulkaneifel-Crosslauf-Serie, zu der noch die Rennen in Mehren, Gerolstein und Birgel gehören. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Am zweitkürzesten Tag des Jahres geht es auf der abwechslungsreichen Crosslaufstrecke von Ellscheid wieder rund.

Traditionell noch im alten Jahr kurz vor Weihnachten startet am Samstag, 21. Dezember mit dem Crosslauf in Ellscheid der 19. Vulkaneifel-Sparkassen-Cup. Die Auftaktrennen führen vom Sportplatz der Eifelgemeinde über Feld- und Waldwege, Wiese, teilweise aber auch über schmale, urige Pfade durch den Wald. Wenige Stunden vor der Wintersonnenwende findet der Ellscheider Crosslauf an einem der kürzesten Tage des Jahres statt. Außer für die Jüngsten (Jahrgänge 2009 und jünger, 1500 Meter als Wendepunktstrecke) werden alle Wettbewerbe auf einer zuschauerfreundlichen und für die Läufer abwechslungsreichen Zwei-Kilometer-Runde durchgeführt. Mit Ausnahme von zwei kurzen Streckenabschnitten, die über Asphalt führen, ist der Parcours mit Spikes belaufbar.