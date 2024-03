Landschaftsläufe Waldlauf-Samstag

Farschweiler/Föhren · Rein in die Wälder heißt es am Samstag, 23. März, beim Wurzeltrail in Farschweiler und beim Föhrener Meulenwaldlauf.

21.03.2024 , 22:35 Uhr

Dreistellige Teilnehmerzahlen sind normal beim seit 2009 durchgeführten Freundschaftslauf der LG Meulenwald Föhren. Foto: TV/Holger Teusch

Von Holger Teusch