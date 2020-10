Silvesterlauf : Wenn's nicht anders läuft: Geisterrennen

Wolf-Dieter Poschmann will ebenso wie Gesa Krause am 31. Dezember wieder zum Silvesterlauf nach Trier, wenn die Rennen angepasst auf die Corona-Bedingungen durchgeführt werden können. Foto: Holger Teusch

Trier Der Meldestart für den Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier ist auf den 7. Dezember verschoben worden. Der Ausrichterverein hofft mit einem ausgefeilten Konzept weiter, dass am 31. Dezember durch Trier gelaufen werden kann.

Keine Frage: Auch den 31. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf würden die Organisatoren wie die Jubiläumsausgabe vor knapp einem Jahr gerne als großes Lauffest feiern. Dass das nicht geht, dürfte klar sein. Sollte es sich realisieren lassen, wird es beim „deutschen São Paulo“ diesmal ruhiger zugehen. „Ein bisschen zwingen uns die schwierigen Umstände ‚back to the roots’. Aber ein reduziertes Programm wäre immer noch besser als nichts“, sagt Berthold Mertes.

Der Silvesterlaufmitbegründer hofft - wie wohl alle -, dass durch den Lockdown-light im November die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus so weit sinken, dass Ende des Jahres wieder Veranstaltungen möglich sind. Weil dies zurzeit aber noch nicht absehbar ist, wurde der zunächst anvisierte Meldestart am 1. November auf den 7. Dezember verschoben. Am grundsätzlichen Vorhaben, den Silvesterlauf durchzuführen, wird aber nicht gerüttelt. „Wir wollen die Option offenhalten, denn gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, den Optimismus nicht zu verlieren, nicht aufzugeben - und Ziele anzusteuern, selbst wenn man sich nicht sicher sein kann, ob sie erreicht werden“, erklärt Hans Tilly, der kommissarische Vorstandssprecher des Vereins Silvesterlauf Trier.