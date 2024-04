Interview mit Organisationsleiter Hospizlauf 2024 nur virtuell – „Vielleicht waren wir bisher einfach zu naiv“

Eigentlich wollten wir mit Ralf Haas über 20 Jahre Hospizlauf sprechen, über das, was den größten Spendenlauf der Region ausmacht, aber auch wie viel Arbeit im Hintergrund zu leisten ist. Doch kurz vor unserem Interviewtermin musste das Organisationsteam bekannt geben, dass der größte Benefizlauf der Region nur virtuell stattfinden kann. Es wird 2024 keinen organisierten Lauf über rund 200 Kilometer die Mosel entlang vom Deutschen Eck in Koblenz bis zum Hospizhaus in Trier geben! Wieso das so ist, wie in Zukunft eine Lösung aussehen könnte und warum es mit dem Hospizlauf unbedingt weitergehen muss, erklärt der 58-Jährige aus Konz im Interview.