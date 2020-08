Laufveranstaltung : Wie geht’s weiter beim Silvesterlauf?

Beim Jubiläumslauf, dem 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier, liefen onnten Norbert Ruschel, Wolfgang Ries und Christian Brand (von links) im VIP-Spendenlauf, jetzt trennten sich die Wege des bisherigen geschäftsführenden Vorstands des Vereins Silvesterlauf Trier. Foto: Holger Teusch

Trier Beim Verein Silvesterlauf Trier sind mit Christian Brand und Wolfgang Ries zwei von drei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands zurückgetreten. Das SWT-Flutlichtmeeting ist in Planung. Ob und wenn ja wie an Silvester gelaufen wird, ist noch unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

„Ich habe lange mit mir gerungen“, sagt Christian Brand. Der Rückzug, zusammen mit Wolfgang Ries, der sich um die Finanzen kümmerte, aus dem dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstand des Vereins Silvesterlauf Trier ist dem 42-Jährigen nicht leichtgefallen. Als er vor fast exakt vier Jahren die Führungsrolle übernahm, stand der Verein am Scheideweg. Christoph Güntzer, einer der Vereins- und Silvesterlaufgründer war schwer erkrankt und starb 2017. Brand sprang in die Bresche und gab neue Impulse. Das Jubiläum, der 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier 2019, war der Höhepunkt seiner Amtszeit als Vorstandssprecher und Silvesterlauf-Organisationsleiter. Mit 3161 Anmeldungen, tausenden Zuschauern und packenden Rennen war es der bisher stimmungsvollste Jahresabschluss in Trier.

Am 31. Dezember 2019 wurde aber auch die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals über Fälle einer Lungenentzündungen unbekannter Ursache im chinesischen Wuhan informiert. „Corona hat seins dazu getan“, sagt Wolfgang Ries zum Rückzug des Duos aus dem Silvesterlauf-Vorstand. „Wir haben unwahrscheinlich viel Arbeit“, erklärt der Mitinhaber einer Trierer Steuerberatungsgesellschaft seine Beweggründe mit der beruflichen Belastung.

Extra 19. SWT-Flutlichtmeeting am Freitag, 18. September im Trierer Moselstadion Weniger Rennen, limitierte Starterfelder (maximal 15), so soll der bisher größte Läuferabend der Region unter Corona-Bedingungen stattfinden. Blaupause sei dabei die federführend von Marc Kowalinski von Sportakademie und PST Trier im Juli organisierten Läuferabende, sagt Norbert Ruschel. Die aktuelle Lage könne jederzeit zu Änderungen bis hin zur kurzfristigen Absage führen. Das geplante Programm: 18.00 Uhr zwei Läufe 2000 Meter Altersklassen U 14 und U 16, 18.40 Uhr zwei Läufe 3000 Meter Altersklasse U 16 und älter, 19.20 Uhr 5000 Meter ab Altersklasse U 18, 19.50 Uhr 10 000 Meter ab Altersklasse U 20

Viel zu tun trotz und wegen der Corona-Pandemie hat auch Christian Brand in seiner Spedition. Umgekehrt stand das Vereinsleben - wie überall - seit Mitte März weitgehend still. Der für Mitte Mai geplante Firmenlauf, die größte Sportveranstaltung in Trier und wichtige Einnahmequelle des Vereins, musste ebenso abgesagt werden, wie die ursprünglich für morgen (23. August) geplante Frauenlauf-Premiere.

Und der Silvesterlauf, die Hauptveranstaltung? Brand kann sie sich unter Corona-Bedingungen nicht vorstellen. Zu groß sei die Unsicherheit. Was, wenn die Behörden die Veranstaltung wenige Tage vor der Durchführung wegen der Infektionslage verbieten? Verträge geschlossen sind, Ausgaben bereits getätigt? Es geht um Tausende Euro. Der Vereinsvorstand müsse dafür geradestehen. „Für mich ist der Ausschlag die Haftung“, sagt Brand, weshalb er sich letztendlich für den Rücktritt entschlossen habe.

Denn abgeschrieben haben den Silvesterlauf noch lange nicht alle. Zum Beispiel Norbert Ruschel, der als einziger aus dem bisherigen geschäftsführenden Vorstand im Amt geblieben ist. Er sieht mehrere Szenarien: eine reduzierte Version, Rennen über den gesamten Tag verteilt, ähnlich wie das IRT-Park-Summer-Special am 30. August in Föhren, oder ein virtueller Silvesterlauf. „Wenn überhaupt, dann wird es ganz anders, als bisher“, glaubt der 55-Jährige.

Das Thema Silvesterlauf werde aber erst nach Bekanntgabe der neuen Corona-Schutzverordnung, also voraussichtlich nach dem 15. September, konkret angegangen, so Ruschel. Darauf habe man sich vorgestern auf einer Vorstandssitzung geeinigt. Wichtigster Punkt am Donnerstagabend war die kommissarische Neubesetzung der Posten von Brand und Ries. Hans Tilly, der seit der Gründung 2002 Vereinsmitglied ist, soll bis zur nächsten Mitgliederversammlung Brands Part als Vorstandssprecher übernehmen. Hermann Barten, der bereits zum erweiterten, bisher sieben-, nun sechsköpfigen Gesamtvorstand zählte, Ries' Aufgaben bei der Verwaltung der Finanzen.

Brand und Ries hätten den Verein weiterentwickelt. Zum Boom des Firmenlaufs, mit zuletzt 3872 Teilnehmern im Ziel, habe Brand maßgeblich beigetragen, sagt Ruschel anerkennend zu seinen beiden ehemaligen Vorstandskollegen. „Es ist wichtig, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit eine Zukunftsperspektive erarbeiten und unsere Veranstaltungen - soweit es möglich ist - unter den gegebenen Voraussetzungen ausrichten und den Sportlern Wettkampfmöglichkeiten bieten“, führt der ehemalige Spitzen-Mittelstreckler weiter aus.

Kurzfristig plane man für den 18. September das SWT-Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion. Allerdings mit geänderten, an die Corona-Lage angepassten Programm (siehe Extra). Momentan warte er auf die Genehmigung durch die Stadt, erzählt Ruschel. „Das Flutlichtmeeting denke ich, ist möglich“, sagt auch Brand, der seine Mitarbeit in der Organisation der Veranstaltungen weiter anbietet.