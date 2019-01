Mittelmoseltriathlon kehrt zum Jubiläum zurück. Auch Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren feiert zehnte Auflage. Von Holger Teusch

Ein Höhepunkt der Saison 2019 steht für die Multi-Ausdauersportler der Region Trier bereits im März vor der Tür: Beim BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier werden am 17. März wie bereits vor zwei Jahren die deutschen Meister im Crossduathlon ermittelt. Mit dem viermaligen nationalen Crosstriathlon-Champion Jens Roth hat der Ausrichterverein Tri Post Trier ein ganz heißes Eisen im Feuer beim Rennen aus Crosslauf und Mountainbike fahren durch den Weißhauswald.

Der 30-Jährige ist auch Mitfavorit beim Jubiläum des Paccor-Mittelmosel-Triathlons in Zell am 23. Juni. Bei der Premiere des zurzeit einzigen deutschen Triathlons mit Schwimmen in der Mosel 2009 begann die Triathlon-Karriere des ehemaligen Leistungsschwimmers Roth. Die Mittelmosel-Triathlon-Ausrichter vom TSV Bullay-Alf hatten 2018 pausiert. Ebenfalls die zehnte Auflage feiert der Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren am 3. August, diesmal mit rheinland-pfälzischer Landesmeisterschaft.

Triathlon- und Duathlon-Termine 2019

Sonntag, 17. März

12. BMW Cloppenburg X-Duathlon

Veranstalter: Tri Post Trier, Ort: Waldstadion Trier, Beginn: 9 Uhr, Hauptdistanz: 5 km Laufen - 23,2 km MTB - 2,5 km Laufen mit deutscher und Rheinland-Pfalz-Meisterschaft sowie Rennen über verkürzte Distanzen sowie für Jugendliche und Schüler, auch als Staffel (ein Läufer, ein Radfahrer), Internet: www.x-duathlon.de

Sonntag, 19. Mai

Sprint-Triathlon Grevenmacher

CAE Grevenmacher, Schwimmbad Grevenmacher, Sprintdistanz 500 m Schwimmen, 20 km Rad fahren, 5 km Laufen sowie Nachwuchsrennen, www.caeg.lu

Sonntag, 23. Juni

10. Paccor Mittelmosel Triathlon Zell

TSV Bullay-Alf, Zell/Mosel, 10.10 Uhr, olympische Distanz (2 km Schwimmen, 40 km Rad fahren, 10,4 km Laufen) mit Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, Jedermanndistanz (700 m, 20 km, 5200 m, beides auch als Staffel) und Schnupper- und Jugendrennen, www.mittelmosel-triathlon.de

5. bis 7. Juli

35. Triathlon Echternach

Trilux, Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Lauf), www.trilux.lu

Samstag, 29. Juni

16. Morbacher Swim & Run

TV Morbach, Freibad Morbach, 300 Meter Schwimmen und 3 km Laufen (auch als Staffel), Thomas Koch, Oligswiese 3, 54497 Morbach-Wederath, E-Mail: koch@ausdauerteam.de, www.ausdauerteam.de

Samstag, 3. August

10. Vulkan-Cross-Triathlon

SC Blau-Weiß Schalkenmehren, Maarbad Schalkenmehren, 11 Uhr, Vulkandistanz (1,5 km Schwimmen, 32 km MTB, 10 km Crosslauf) mit Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, Sprintdistanz (750 m, 20 km, 6 km), Vulkan-Cross-Triathlon Schalkenmehren, Zur Sternwarte 12, 54552 Schalkenmehren, Telefon 06592/980435, E-Mail: info@cross-triathlon-schalkenmehren.de, www.cross-triathlon-schalkenmehren.de

Samstag/Sonntag, 17./18. August

24. Wämper Triathlon mit Meisterschaft der Großregion

Celtic Diekirch, Weiswampach (Luxemburg), www.triathlon.lu, Sprint- und Kurzdistanz, www.triathlon.lu

Sonntag, 1. September

Xterra-Crosstriathlon Luxembourg

Sport & Tourism Promotio, Rosport, 8 Uhr, 1500 m Schwimmen, 30 km MTB, 10,5 km Crosslauf sowie etwa halbe Distanz, kürzere Wettbewerbe und Trailläufe, grenzüberschreitende Laufstrecke, www.xterra-luxembourg.lu

Samstag, 14. September

Trierer Swim & Run

Tri Post Trier, Nordbad Trier, 9.30 Uhr, Schwimmen und Laufen, www.triposttrier.de