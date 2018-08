später lesen Leichtathletik Chaibou Hassane schneller denn je Teilen

Twittern

Teilen



So schnell, wie schon seit zwei Jahren nicht mehr lief Chaibou Hassane beim Deichmeeting in Neuwied, dem letzten Test für die deutschen Mehrkämpfer bei den Europameisterschaften in Berlin (5. bis 12. August) über 100 Meter und 200 Meter.