Wochenend-Tipps Dorf-Cross- und Eifel-Sauerlauf

Eine Crosslaufstrecke mitten im Ort, was den Parcours betrifft ist der dritte Wertungslauf zur Mosel-Crosslauf-Serie am Samstag (27.1., ab 13 Uhr) in Bengel das außergewöhnlichste seiner Art in der Region. Mehr als 200 Läufer werden auf dem Wiesengelände erwartet. Darunter der frischgebackene Rheinland-Pfalz-Jugendhallenmeister Maximilian Hoppe (PST Trier) und Triathlon-Ass Fynn Willars (SV Gerolstein) auf der Vier-Kilometer-Mittelstrecke. Auf der Langdistanz (sieben Kilometer) haben mit der ehemaligen U-23-Vizeeuropameisterin im Rudern Annika Elsen (RV Treviris Trier) und Benedikt Althoff (TuS Bengel) zwei aus dem Alftal stammende Sportler gute Chancen, ganz vorne mitzulaufen.