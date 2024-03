Reifeprüfung für Ausdauersportler Erst der Kampf, dann die Freude

Es ist alles andere als ein gemütlicher Sonntagsspaziergang, was rund 300 Sportler am Sonntag im beliebten Trierer Naherholungsgebiet Weißhauswald unternehmen. Die „echten“ Spaziergänger schauen in manch verzerrtes Gesicht. Entweder gehört es zu einem Läufer, der sich die Treppe vom Falschen Biewertal zum Wildgehege und weiter die Steigung zum Waldstadion hinauf quält, oder einem Radfahrer. Der Anstieg zum Kockelsberg ist fast nicht brutaler als die Stufen. Vor allem für die Asse oder die, die es werden wollen und deshalb die auf gut fünf Kilometer verteilten etwa 150 Höhenmeter viermal mit dem Mountainbike erklimmen müssen. Der von Tri Post Trier organisierte BMW Müller Dynamic X-Duathlon ist so etwas wie die Reifeprüfung unter den Ausdauersportveranstaltungen der Region. Wer im Ziel das aus Holz geschnitzte X als Medaille umgehängt bekommt, darf sich als Held fühlen – egal ob als Letzter oder wie Sébastien Carabin als Asse-Sieger im Ziel.