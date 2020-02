Crosslauf : Zehn Läufer in Verbandsauswahl

Diekirch Seit 2011 dominieren die Nachwuchsläufer aus Luxemburg den Cross-Vergleichskampf gegen den Leichtathletik-Verband Rheinland. Am Sonntag könnte sich das Blatt wenden.

Neue Rennen, neue Chance, die Nachwuchsauswahl des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR) kann am Sonntag (9. Februar) beim 50. Eurocross im luxemburgischen Diekirch erstmals seit neun Jahren wieder den Vergleichskampf gegen das Großherzogtum gewinnen. Die Möglichkeit besteht. In den vergangenen Jahren konnten sich die zwölf- bis siebzehnjährigen Mädchen bereits immer gegen die gleichaltrigen Luxemburgerinnen durchsetzen. Rebecca Bierbrauer gewann 2019 das U-16-Rennen, beim dem einmal die berüchtigten Diekricher Treppen bewältigt werden mussten. Die Deutsche Nachwuchs-Triathlonmeisterin, die als Leichtathletin für den Verein Silvesterlauf Trier startet, setzte sich in dem Steilstück der großen Diekircher Crosslaufrunde ab. Im U-18-Rennen über 2,9 Kilometer, in dem Bierbrauer diesmal starten muss, geht es sogar zweimal die Treppen hinauf.