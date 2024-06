Wochenendtipps Könige der Athleten in Konz und Kilometer für Kinder in Pronsfeld

Kilometer für Kinder sammeln lautet das Motto der 24-Stunden-Benefizaktion zugunsten der Villa Kunterbunt in der Schneifel. Von Samstag, 16 Uhr kann mit Treffpunkt an der alten Lok am Radweg in Pronsfeld nach Herzenslust gelaufen, gewandert oder geradelt werden, um damit schwerstkranke Kinder und deren Familien zu unterstützen. Entweder mit einem selbst festgelegten Betrag pro zurückgelegtem Kilometer oder durch die Spende eines Sponsors. So sind beispielsweise Wanderungen zwischen vier und zwölf Kilometer Länge geplant und eine Wanderung in den Sonnenaufgang hinein mit Start am Sonntagmorgen um 3.45 Uhr.