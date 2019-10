Leichtathletik : Halbmarathonzeiten vom Winde verweht

Remich Beim luxemburgischen Weinstraßenlauf Route du Vin blieben bei der 58. Auflage am letzten September-Sonntag die Weltklassezeiten aus.

Gebremst durch stürmischen Wind siegten auf der ehemaligen Weltrekordstrecke mit Start und Ziel in Remich unter 1304 Teilnehmern im Ziel die Kenianer Joyce Jemutai Kiplimo in 1:11:53 Stunden und Josef Nzoki Mbatha in 1:03:14 Stunden. Mit der letztjährigen deutschen Marathonmeisterin Fabienne Königstein-Amrhein als Zweitplatzierte in 1:13:14 Stunden stand erstmals seit zehn Jahren wieder eine deutsche Läuferin auf dem Podium. Marina Wierz vom Lauftreff Schweich belegte als beste Läuferin der Region Trier in 1:31:58 Stunden den 14. Platz.