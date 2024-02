Tipp fürs Wochenende Bekonder Zitronenkrämerlauf und großes Kila-Hallensportfest in Trier

Zum 15. Mal für Selbsthilfeprojekte in Afrika den mörderischen Anstieg zum Zitronenkrämerkreuz bewältigen, können Läufer am Samstag (3.2.) in Bekond. Das Kreuz auf den Moselhöhen der Gemarkung Schleich, das an den gewaltsamen Tod des Trierer Zitronenhändlers Ambrosius Carove vor mehr als 300 Jahren erinnert, ist Namensgeber des Zwölf-Kilometer-Landschaftslaufs. Eine etwa halb so lange Alternativstrecke führt zwar nicht hinauf zum Zitronenkrämerkreuz, bietet aber Ausblicke aus Moseltal. Gemeinsamer Start ist um 14.30 Uhr am Bekonder Sportplatz, wo sich auch das Ziel befindet. Ein Startgeld verlangt der Verein Bekond aktiv nicht und bittet stattdessen um Spenden zugunsten der Deutschen Welthungerhilfe und für Schulbauprojekte im ostafrikanischen Burundi.