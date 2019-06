Trierer Stadtlauf : Zu heiß: Stadtlauf startet früher

Trier Um der größten Hitze am letzten Juni-Sonntag (30. Juni) zu entgehen, werden die Startzeiten des 36. Trierer Stadtlaufs vorgezogen. Getränkestellen alle 2,5 Kilometer und zusätzliche Wasserduschen sollen für Abkühlung sorgen.

Mit zusätzlichen Wasserduschen hatte man beim Trierer Stadtlauf schon geplant, doch am Donnerstagmittag rauchten nicht nur wegen der momentanen Hitzewelle bei den Organisatoren die Köpfe. Denn wie schon vor vier Jahren beim deutsch-amerikanischen Freundschaftslauf in Binsfeld in der Eifel müssen die Startzeiten in Trier am Sonntag (30. Juni) vorgezogen werden. Der Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) stellte am Donnerstag angesichts der zu erwartenden Temperaturen unter Verweis auf die geltenden (Schutz-)Verordnungen entsprechende Forderungen (alle Starts vor 10 Uhr beziehungsweise 9 Uhr (ab 20 Kilometer)). Diese muss der Stadtlauf erfüllen, damit die Teilnehmer nicht den Versicherungsschutz verlieren. Unter Hochdruck arbeitete das Team um die Stadtlauf-Vereinsvorsitzenden Nicolas Klein und Andreas Rippinger deshalb einen neuen Zeitplan aus (siehe Info).