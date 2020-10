Maountainbike : Wie ein Motor mit Drehzahlbegrenzer

Sakarya/Trier Peter Schermann hat zum dritten Mal in Folge an der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Marathon teilgenommen. Der 32-Jährige belegte den 42. Platz.

Natürlich, Peter Schermann hatte sich mehr erhofft vom seinem dritten WM-Start im Mountainbike-Marathon in Folge. Nach der reinen Platzierung (42.) war es sein bestes Weltmeisterschaftsresultat. Allerdings waren im türkischen Sakarya coronabedingt diesmal auch nur 57 Radsportler, etwa die Hälfte der sonst üblichen, am Start. Kaliummangel sei wohl der Grund gewesen, weshalb er sich nur durchgequält habe, sagte Schermann nach den Untersuchungen durch das medizinische Team der deutschen Nationalmannschaft.

Dabei schien die 110-Kilometer-Strecke mit ihren 4000 Höhenmetern für den aus Wittlich stammenden und in Trier lebenden Schermann wie gemacht. „Der längste Anstieg auf der 30-Kilometer-Runde war für eine WM verhältnismäßig kurz“, erzählt er. „Im Training kam ich damit sehr gut klar.“ Einige Minuten 500 Watt und mehr treten, das kann Schermann. Die ultralangen Anstiege wie in den vergangenen beiden Jahren bei den Weltmeisterschaften in den Alpen machen dem 1,90 Meter großen ehemaligen Basketballer dagegen zu schaffen. Aber diesmal spielte der Körper nicht mit. Schermann ist allerdings froh, dass der Grund, weshalb er nicht seine gewohnte Leistung abrufen konnte, schnell erkannt wurde. „Das war wie bei einem Motor mit Drehzahlbegrenzer“, erklärt er das Gefühl, wie er sich rund fünf Stunden über die Strecke kämpfte. „Am Anfang hatte ich mich ja noch gut gefühlt, war unter den ersten zehn, und als sich eine Lücke auftat, habe ich das Feld auch kurz angeführt“, erzählt Schermann. Als dann, um bei Schermanns Vergleich zu bleiben, die Drehzahl seines Motors begrenzt wurde, war es nur noch Kampf.