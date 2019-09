Leichtathletik : Zusatzangebot: Auch 1000-Meter-Rennen beim Sportfest in Bernkastel-Kues

Zusatzangebot: Auch 1000-Meter-Rennen beim Sportfest in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Das traditionsreichste Leichtathletik-Sportfest der Region Trier erweitert sein Angebot. Beim Breitensportfest des SV Wintrich in Bernkastel-Kues gibt es am 14. September zusätzlich die Möglichkeit 1000 Meter zu laufen.

Ein paar Nachwuchsläufer von der Mosel haben nachgefragt und die Organisatoren des SV Wintrich zeigen sich beim Leichtathletik-Breitensportfest am Samstag (14. September, 14-18 Uhr) in Bernkastel-Kues flexibel. Zusätzlich zu Sprints, Kugelstoßen, Hoch-, Weit- und Dreisprung, 800-Meter-, 1500-Meter-, 3000-Meter- und 5000-Meter-Lauf hat Organisationsleiter Edgar Bauer ein 1000-Meter-Rennen um 14.30 Uhr ins Programm aufgenommen. Informationen telefonisch (06534/948844) oder per E-Mail (baueredgar@freenet.de).