Stadtlauf : Zuschauerfreundlich mit Treppensprints

Gerolstein Der 34. Gerolsteiner Stadtlauf lockt am 1. Juni in die Eifelstadt. Das Zehn-Kilometer-Rennen zählt als vierter Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup.

Seit 1986 wird in Gerolstein im Sommer (jahrelang fand der Stadtlauf im Juli statt) hochkarätigen Laufsport geboten. Am schnellsten waren 1997 die Weißrussin Marina Belajewa mit 33:41 Minuten und drei Jahre später Thomas Omwenga aus Kenia mit 29:25 Minuten. Hohe Prämien lockten in den 90er Jahren nationale Spitzenkönner wie der mehrfache deutsche Meister und Marathon-WM-Zwölfte Kurt Stenzel (Sieger 1995) und ausländische Läufer an. So waren 1999 dank eines Sponsors bis zu 16 000 D-Mark für die drei schnellsten Frauen und Männer bei Zeiten unter 32:45 Minuten beziehungsweise 29:00 Minuten ausgelobt.