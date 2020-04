Laufen : Zuversicht trotz Corona-Krise

Beim Straßenlauf in Oberweis an Fronleichnam ist ebenso abgesagt, wie wohl nahezu alle Laufveranstaltungen bis Ende August nicht stattfinden können. Das tut vor allem den dahinter stehenden Vereinen weh. Foto: Holger Teusch

Föhren/Mehren/Oberweis/Kröv Der Laufwart des Leichtathletik-Verbands Rheinland glaubt, dass die kleinen Laufveranstalter die Corona-Krise überstehen werden. Leiden werden wegen fehlender Einnahmen aber die Vereine, die dahinter stehen.

Die gute Nachricht oder besser die optimistische Einschätzung vorneweg: „Die meisten regionalen Laufveranstaltungen werden sicherlich im kommenden Jahr stattfinden“, sagt Wolfram Braun. Der Laufwart des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR) sieht die überwiegende Anzahl der Volksläufe im ehemaligen Regierungsbezirk Trier nicht existenziell gefährdet. Der Grund: Fast alle Veranstaltungen in der Region Trier werden ehrenamtlich von Vereinen organisiert. Rund 70 Startmöglichkeiten sind im Laufkalender des Trierischen Volksfreunds allein im ehemaligen Regierungsbezirk Trier für 2020 aufgeführt (und werden unter www.volksfreund.de/laufen hinsichtlich Absagen und Verschiebungen aktualisiert). Selbst hinter den größten wie Bitburger-0,0%-Firmenlauf oder Stadtlauf Trier mit zuletzt 3000 und mehr Teilnehmern stehen gemeinnützige Vereine.

Den Vorteil des Ehrenamts in der jetzigen Krisenzeit verdeutlicht Braun am eigenen Verein. Zwei Veranstaltungen musste die LG Meulenwald Föhren zu Beginn der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sehr kurzfristig absagen: die Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf (15. März) und den Benderbachtallauf (4. April). Natürlich gingen dadurch Startgeldeinnahmen verloren. Die bereits getätigten Ausgaben für beide Veranstaltungen von weniger als 300 Euro hält Braun für seinen Club aber für verkraftbar.

Extra Läufer helfen Läufen Keine Laufveranstaltungen, keine Einnahmen für die ausrichtenden Vereine, aber auch für den Leichtathletik-Verband, der mit bis zu 50 000 Euro Defizit bis Jahresende rechnet. Damit nach der Corona-Krise die Laufveranstaltungs-Landschaft nicht brach liegt, rufen die beiden LVR-Laufwarte Wolfram Braun (Föhren) und Klaus Jahnz (Reudelsterz bei Mayen) zu einem virtuellen Spendenlauf auf. Nach dem Vorbild einer ähnlichen Aktion der Läuferin Katja Dasbach aus Dierdorf bei Koblenz im März können Läufer bis zum 31. Mai ihre (allein) gelaufenen Wochentrainingskilometer auf einer Internetseite angeben. Daraus wird eine Liste erstellt. Das Startgeld von zehn Euro kommt zu Hälfte dem LVR und durch die Corona-Krise geschädigten Laufveranstaltern zugute. Es gehe dabei nicht um einen Wettkampf, betont Braun. „Wir rufen nicht dazu auf, einen Halbmarathon, Marathon oder so bis zum Anschlag zu laufen!“ Man wolle in der jetzt noch kritischen Phase der Corona-Infektionen niemanden falsch motivieren, durch Extrembelastung sein Immunsystem zeitweise zu schwächen (sogenannter Open-Window-Effekt). Vielmehr solle durch das von Volksläufen bekannte Listenformat der eingetragenen Wochenkilometer das Gemeinschaftsgefühl unter den Läufern aufrecht erhalten werden. „Man findet dann vielleicht den ein oder anderen in der Liste, den man sonst beim Wettkampf getroffen hätte“, sagt Braun. Motivierend solle wirken, dass die Aktion mindestens bis Ende Mai läuft. Als kleine Anerkennung wird es eine Urkunde geben.

Ähnlich geht es anderen kleinen Veranstaltern. Allerdings: Mit den erzielten Einnahmen der Volksläufe werden normalerweise viele Vereinsaktivitäten, gerade auch bei der Jugend mitfinanziert. Beispiel SV Mehren (SVM): Am 1. Mai wollte man die 30. Auflage des Lehwaldlaufs feiern. Gut 100 Läufer kamen zuletzt in der Vulkaneifel - also sehr familiär. Aber dank ehrenamtlichen Engagement, Kaffee- und Kuchen-Verkauf während der Siegerehrung, Sponsoren und Gönnern blieben laut Organisationsleiter Daniel Schmidt in den letzten Jahren regelmäßig rund 1000 Euro hängen. Damit wurde vor allem die Jugendspielgemeinschaft JSG Eifelhöhe bei der Durchführung von Spiel- und Trainingsbetrieb unterstützt, berichtet Hubert Eiden. Den Lehwaldlauf sagte der SV Mehren aber bereits vor Ostern ab. „Wir müssen schauen, wie wir das nun kompensiert bekommen“, sagt SVM-Vorstandsmitglied.

Ähnlich ist es beim SV Oberweis. Der für Fronleichnam (11. Juni) geplante Lauf im Eifelkreis Bitburg-Prüm (2019: 439 Finisher) wurde zu Wochenbeginn gecancelt. „Die bisher getätigten Ausgaben sind noch überschaubar. Wir mussten etwas Geld für Plakate, Handzettel, Werbung und so weiter ausgeben“, erklärt Ewald Nosbüsch, führt aber weiter aus: „Die Einnahmen, beziehungsweise der Gewinn aus der Laufveranstaltung haben im Gesamtetat des Sportvereins eine nennenswerte Größenordnung. Damit decken wir einen Teil der Ausgaben der Abteilungen Fußball, Tischtennis, Laufen und Tanzgruppen ab. Wenn jetzt eine oder mehrere Einnahmequellen dieses Jahr wegfallen, müssen wir die Ausgaben reduzieren und entsprechend anpassen.“ Nosbüsch befürchtet außerdem, dass Investitionen in Klubhaus und Sportplatz zumindest verschoben werden müssen.

So schmerzhaft die Absage von mit viel Herzblut organisierten Veranstaltungen auch ist, „Laufen ist Spaß“, zeigt beispielsweise Stefan Hahn Verständnis für die Restriktionen. Der Vorsitzende des TV Kröv hat schweren Herzens den 36. Kröver Mitternachtslauf (seit 1985 am Pfingstsamstag) abgesagt. „Es entsteht kein großer volkswirtschaftlicher Schaden, wenn der Mitternachtslauf in der jetzigen Situation, in der die Gesundheit vorgeht, einmal nicht stattfindet“, sagt Hahn und gibt sich optimistisch: „Wir nehmen halt Anlauf auf den 22. Mai 2021.“