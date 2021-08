Laufen : Zwei Streckenrekord zum Läufercup-Auftakt (Fotos)

Mülheim/Mosel 170 Teilnehmer kamen beim Zeppelinlauf in Mülheim an der Mosel ins Ziel. Die Luxemburgerin Jenny Gloden und Köln-Marathon-Gewinner Tobias Blum laufen Streckenrekorde über zehn Kilometer.

Nicht so viele Teilnehmer wie vor Corona, aber schneller als vor der Pandemie war die 15. Auflage des Zeppelinlaufs. In Mülheim an der Mosel fand am vergangenen Samstag die erste Laufveranstaltung seit März 2020 statt, die weitestgehend gewohnt durchgeführt wurde. Bei 170 Teilnehmern (im Ziel) aufgeteilt auf sechs Wettbewerbe konnten sogar alle Läufer eines Rennens gemeinsam starten (Regelung: 50 plus Geimpfte und Genesene). „Ich bin froh über das Wetter“, sagte Wolfgang Thiel vom Ausrichterverein Spvgg. Mülheim-Brauneberg zur warmen Witterung von fast 30 Grad. Weil die gesamte Veranstaltung unter freiem Himmel stattfinden musste, wünschte sich der Vereinsvorsitzende vor allem Trockenheit.

Weil Blum deshalb wohl einige Wertungsläufe auslassen muss, sind die Chancen für Alexander Bock seinen fünften Gesamtsieg im Bitburger-0,0%-Läufercup zu erringen gut. Der Zeppelinlauf war der erste von in diesem Jahr pandemiebedingt nur sechs Wertungsläufen. Die nächsten beiden sind am 12. September in Bitburg und zwei Wochen später in Pronsfeld geplant. Auch der Mülheim-Dritte Kai Merten wird es in der Cup-Wertung schwer haben. Der überragende Mastersläufer (Altersklasse 40 und älter) der letzten Jahre bereitet sich zurzeit auf den Berlin-Marathon Ende September vor. Der 42-Jährige lief an der Mosel nicht nur die zehn Kilometer im Wettkampf, sondern machte anschließend noch einen Tempowechsellauf über diese Distanz (in rund 38 Minuten). Mit Ein- und Auslaufen kam der Familienvater so auf 31 Kilometer.