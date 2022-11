Deulux-Lauf : Läufer aus 43 Nationen beim grenzenlosen Laufvergnügen

Langsur Der Deulux-Lauf mit Start und Ziel in Langsur feiert am Samstag (12.11.) sein 30-jähriges Bestehen. 1623 Läufer haben sich für den grenzüberschreitenden Lauf durch Deutschland und Luxemburg angemeldet.

Der Deulux-Lauf verspricht an seinem 30. Geburtstag zu dem gewohnt großen Läuferfest zu werden. 1623 Läufer haben für die grenzüberschreitenden Läufe am Samstag (12.11.) angemeldet. Das ist wieder eine Größenordnung ähnlich wie vor der Corona-Pandemie. Nicht nur Deutschland und Luxemburg werden zum 30. Mal mit der von der LG Langsur organisierten Veranstaltung verbunden, die rekordverdächtige Zahl von 43 Nationalitäten steht in der Starterliste. Außer Australien sind alle bewohnten Kontinente vertreten. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt der LGL-Vorsitzende Mika Hurt und sein „Vize“ Peter Schiffels ergänzt: „So viele Kinder wie diesmal hatten wir noch nie!“