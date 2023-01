Leichtathletik-Landesmeisterschaften : Nach 20 Jahren wieder 15 Hallenrunden

Trier/Ludwigshafen Zwei Jahrzehnte nach dem Gewinn der Rheinland-Pfalz-Jugendhallenmeisterschaft kehrt David Steffes am Samstag auf die Laufbahn zurück - nun als (Jung-)Senior bei den Landesmeisterschaften der Frauen und Männer. Die Titelhoffnungen der Region liegen aber bei Lilian Steilen und Sandra Teller vom PST Trier.

Vor genau 20 Jahren war David Steffes als Jugendlicher Rheinland-Pfalz-Meister über 3000 Meter in der Halle. Das Jubiläum war für den mittlerweile 38-Jährigen ein Grund, seine alten Spikes aus der Mottenkiste zu kramen, um am Samstag (21.1.) wieder die 15 Runden in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle in Angriff zu nehmen. „Ich habe gemerkt, dass ich wieder mehr laufen will. Im Dezember habe ich dann gedacht: Mal sehen, was noch geht“, erzählt Steffes lachend. Der Crosslauf in Wittlich, bei dem er den zweiten Platz auf der Langstrecke belegte, war im Advent nach zwei Jahrzehnten sein Wettkampf-Comeback. Doch die Rückkehr auf die Hallenbahn als (Jung-)Senior ist für den ehemaligen Landes-Jugendmeister ein Abenteuer.

Denn Laufen stand bei David Steffes in den vergangenen beiden Jahrzehnten nicht im Mittelpunkt. Sport schon! Der Stürmer spielte Fußball beim FSV Salmrohr, SV Speicher und dem luxemburgischen Zweit-Divisionär Jeunesse Biwer. Nach zahlreichen Weiterbildungen, unter anderem als Schwimmlehrer, machte er sich kürzlich in Luxemburg als Fitnesstrainer selbstständig. „Mein jüngster Kunde ist sechs, der älteste 88 Jahre alt. Dazwischen auch Leistungssportler aus Rugby, Fußball, aber natürlich auch Läufer“, erzählt der in Speicher aufgewachsene Steffes. In der Südeifel organisierte sein Vater Gerd, wie Mutter Tina laufbegeistert bis zur Marathondistanz, mit dem Running Team Südeifel jahrelang den schnellsten Zehn-Kilometer-Straßenlauf, den es in der Region je gab. Der spätere kenianische 10.000-Meter-Meister Barnabas Kosgei lief 1998 in Speicher 28:19 Minuten.

Mit Laufen hatte David Steffes aber zunächst nicht viel am Hut. „Bis ich 15 war, habe ich Fußball gespielt“, erzählt er. Erst während eines Auslandsschuljahrs in den USA wurde er zum Leichtathleten. In seinem letzten U-20-Jugendjahr schloss er sich der LG Vulkaneifel an und wurde unter anderem mit dem Zehn-Kilometer-Straßenlauf-Team DM-Achter und gewann die Landesjugendmeisterschaft in der Halle. „Das Rennen habe ich in guter Erinnerung“, erzählt Steffes, der von seinen Erfahrungen beim US-Highschoolsport profitierte. „Ich bin die letzten 1000 Meter auf und davon und war mit sicher, dass ich das Ding gewinne.“

Damit rechnet Steffes, der mittlerweile neben dem deutschen auch dem luxemburgischen Pass hat und sich dem Verein Silvesterlauf Trier angeschlossen hat, diesmal nicht. Die Favoriten sind der Mainzer Daniel Jeckel (Bestzeit 8:37,73 Minuten) und Lokalmatador Nico Steißlinger (Ludwigshafen/8:42,25). Große Titelhoffnungen für die Region sind die PST-Läuferinnen Anne Meier über 3000 Meter und Sandra Teller bei ihrem ersten Start für den Post-Sportverein Trier. Über 800 Meter trifft die 2:09-Minuten-Läuferin zunächst auf ein starkes Feld mit Franziska Schindler (Mainz/2:12,28) und der für Kaiserslautern startenden Konzerin Anna Meyer (2:14,53). Trotz Vorbelastung sollte Teller knapp drei Stunden später die erfolgreiche Verteidigung ihres 1500-Meter-Titels gelingen.

Eine sichere Titelbank verspricht Dreisprung-Freiluft-Bezirksrekordlerin Lilian Steilen zu werden. Unter anderem zusammen mit Sprint-Ass Maren Schumacher steht sie auch im PST-Staffel-Aufgebot über 4 x 200 Meter. Für die LG Bernkastel-Wittlich gehen erstmals unterm Hallendach Finn Dörrenberg (Freiluft-Bestzeit 50,13 Sekunden) und Matthias Simon (50,83) über 400 Meter an den Start. Das Duo bildet auch den Kern der 4 x 200-Meter-Staffel der Mosel-LG, zu der auch der beste Kugelstoßer der Region, Sven Anton, gehört.