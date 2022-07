Leichtathletik : DM-Norm auf den letzten Drücker

Die Zeit passt: Der 16-jährige Louis Decker vom PST Trier lief in Saarbrücken 3000-Meter-Jugend-DM-Norm und mit 8:55,93 Minuten so schnell, wie zuvor nur wenige 16-Jährige aus der Region Trier überhaupt. Foto: Holger Teusch

Saarbrücken Louis Decker vom Post-Sportverein Trier steigert sich über 3000 Meter um 23 Sekunden und löst kurz vor Meldeschluss das Ticket für die Deutschen Jugendmeisterschaften.

(teu) Was für eine Steigerung! Vor nicht einmal einem Jahr lief Louis Decker 3000 Meter noch nicht unter zehn Minuten. Der einstellige Minutenbereich ist für die 16-Jährigen vom Post-Sportverein Trier (PST) mittlerweile keine Thema mehr. Jetzt hat sich Decker beim ersten Teil des Saarbrücker Mittelstrecken-Cups noch einmal um 23 Sekunden auf eine Zeit unter neun Minuten, exakt 8:55,93 Minuten (siebter Platz A-Lauf) verbessert. Kurz vor Meldeschluss am ersten Juli-Sonntag hat der Schützling von PST-Mittelstreckentrainer Marc Kowalinski damit die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschafte (9:10,20 Minuten) klar erfüllt.

Deutschlandweit steht Decker damit als Drittschnellster des Geburtsjahrgangs 2006 an zwölfter Stelle der U-18-Jahresbestenliste. In der Region Trier waren erst wenige Nachwuchsläufer im ersten U-18-Jahr schneller. Beispielsweise 1995 der spätere EM-Teilnehmer Michael May (Gerolsteiner LGV/8:54,72) oder die späteren Jugend-DM-Medaillengewinner Stefan Kieselbach (8:55,72 Minuten 1986) und Dominik Werhan (8:54,46 Minuten 2009, beide PST).