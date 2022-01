Crosslauf : Erst Vater, dann Crosslauf-Sieger

Idar-Oberstein/Weierbach Oliver Ewen vom PST Trier gewinnt Langstreckenrennen beim zweiten Nahe-Crosslauf in Weierbach.

Vor fünf Jahren wurde Oliver Ewen in Weierbach Dritter Rheinland-Crosslauf-Meisterschaften auf der Mittelstrecke. Nachdem er im vergangenen Jahr Vater wurde, gelang dem 38-Jährigen am vergangenen Samstag auf den Nahe-Höhen des Idar-Obersteiner Stadtteils sein erster Sieg als junger Papa. Anders als bei den Verbandstitelkämpfen vor fünf Jahren diesmal allerdings über sechs statt drei Runden. Ewen ließ in 29:07 Minuten den Extremläufer Martin Schedler aus Ottweiler im Saarland (29:33) hinter sich. Schedler hatte 2020 sein Heimatbundesland (rund 300 Kilometer) in vier Tagen umrundete. Die knapp acht Kilometer des zweiten Wertungslaufs zur Nahe-Crosslauf-Serie waren für ihn dann doch etwas zu kurz.