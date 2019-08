Laufen : Läufer von der Mosel gewinnen in den Bergen

Sonthofen/Hausen Auch Mosel-Weinberge sind geeignet fürs Berglauftraining. Das bewiesen am zweiten August-Wochenende Marine Wierz vom Lauftreff Schweich und Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren.

Die 27-Jährige vom Lauftreff Schweich gewann beim mit 1600 Teilnehmern besetzten Allgäu Panorama Marathon auf der 18-Kilometer-Distanz (1111 Höhenmeter) in 1:50:03 Stunden vor Lokalmatadorin Susi Lell (1:54:13). Der für die LG Meulenwald Föhren startende Trierer Martin Müller gewann in 24:18 Minuten über sechs Kilometer (370 Höhenmeter) den Malberg bei Hausen im Westerwald hinauf vor dem letztjährigen Rheinlandmeister Ahferom Teame (LG Rhein-Wied/24:47). U-16-DM-Teilnehmer Simon Quint von der LG Bernkastel-Wittlich siegte in 28:00 Minuten in der Altersklasse der unter 16-Jährigen. Viola Pulvermacher aus Kötterichen (Vulkaneifelkreis) musste sich als Zweitplatzierte in 29:23 Minuten nur Dioni Gorla aus Düsseldorf (28:30) geschlagen geben.